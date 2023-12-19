Во Львове священник освятил ресторан McDonald's

Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's

Во Львове священник освятил открывшийся ресторан сети быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

К какой именно церкви принадлежит священнослужитель — не уточняется.

Ранее священники РПЦ освятили Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В чине освящения приняли участие протоиерей Александр Абрамов и игумен Варлаам — клирик Архангельской епархии РПЦ. Представители ЗАЭС не уточнили, какие именно объекты на станции были освящены.

В августе великолукская епархия провела служебную проверку в связи с освящением памятника Иосифу Сталину. Отмечается, что открытие монумента состоялось 15 августа на территории завода «Микрон». Во время церемонии один из священников епархии провел освящение памятника.