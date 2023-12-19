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18:16, 19 декабря 2023Культура

Врач раскрыла возможные причины смерти «Пухляша из клипа Little Big»

Врач Маршинцева: у Дмитрия Красилова было ожирение самой высокой степени

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева раскрыла возможные причины смерти танцора и актера Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big». Об этом она сообщила в разговоре с изданием «Абзац».

«Прямая связь между ожирением и заболеваниями сердца есть. Индекс массы тела (ИМТ) Дмитрия – 46. Это ожирение самой высокой степени. Норма – до 26, то есть у него в два раза было больше. Конечно, это не могло не привести к заболеваниям. Не только сердечным, но и другим. Мог быть и диабет, и проблемы с коленными суставами, учитывая такой вес, тем более он был достаточно активным», — поведала медик.

Собеседница издания добавила, что из-за такого показателя ИМТ Красилов с большой долей вероятности страдал от гипертонии. Из-за этого заболевания мышцы сердца утолщаются, что приводит к гипертрофии миокарда левого желудочка. Она, в свою очередь, влечет за собой низкий сердечный выброс, который и может привести к смерти.

Маршинцева предположила, что роковую роль сыграла совокупность заболеваний танцора. По некоторым данным, артист страдал от диабета, а в ночь своей гибели, по словам консьержа, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, что могло усугубить ситуацию.

О смерти Красилова стало известно 18 декабря. 29-летнему «Пухляшу из клипа Little Big» стало плохо накануне, когда он вернулся домой. После этого он перестал выходить на связь. Позже танцора нашли мертвым в его квартире.

Предварительной причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

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      Анастасия Астахова
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