Зеленский резко ответил на вопрос о разгульной жизни депутатов

Зеленский заявил, что не может уволить депутатов, ведущих разгульный образ жизни

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции резко ответил на вопрос о разгульном образе жизни депутатов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Журналист спросил Зеленского, что он предпринимает по поводу поведения некоторых парламентариев (каких именно, не уточняется) и готов ли уволить часть своей команды.

«Спасибо за вопросы. Хотелось, чтобы вы хотя бы по одному из них мне помогали», — ответил Зеленский. Он также добавил, что не может уволить депутатов своего блока «Слуга народа», потому что без них он как президент станет слабее. Также Зеленский заявил, что депутаты не являются «моральными авторитетами», но и распустить Верховную Раду он не может, так как конституция страны запрещает выборы во время военного положения.

Также Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины просил мобилизовать еще 450-500 тысяч человек.