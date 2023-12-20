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12:55, 20 декабря 2023Ценности

68-летняя Донателла Версаче снялась в платье с глубоким декольте для журнала

Фото: Vanina Sorrenti / Highsnobiety

Итальянский модельер Донателла Версаче снялась в откровенном образе для журнала Highsnobiety. Соответствующие фото появились на сайте издания.

На одном размещенном снимке 68-летняя знаменитость позирует в солнцезащитных очках и облегающем платье черного цвета с глубоким декольте. При этом видно, что верх наряда оформлен чашками, которые выполнены в виде конуса.

На другом фото создательница и владелица одноименного люксового бренда повернулась к камере боком, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Она запечатлена в том же платье, но надела под него кожаные сапоги на высокой подошве и шпильках.

В ноябре американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг поделилась снимком в откровенном наряде. Тогда 74-летняя модельер предстала перед фанатами в прозрачном платье, сквозь ткань которого был виден комплект нижнего белья черного цвета и высокие чулки.

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      Мария Винар
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