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04:49, 20 декабря 2023Мир

Байден отреагировал на цитирование Трампом Путина

Байден не удивился, что Трамп процитировал «старого приятеля» Путина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден не удивился, что его предшественник Дональд Трамп процитировал своего «старого приятеля» Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно», — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.

Реагируя на заявление Трампа, Байден отметил, что, в конце концов, между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много общего.

Ранее Дональд Трамп на митинге своих сторонников процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Соединенных Штатах находится в опасности.

В конце ноября Дональд Трамп заявил, что США находятся в серьезной беде. По его мнению, к этому привела политика американского президента Джо Байдена. Кроме того, Трамп рассказал, что Байден не умнее шестилетнего ребенка. Политик уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

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      Марина Совина
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