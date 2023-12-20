Раскрыт новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Journal of Internal Medicine: стимуляция мозга поможет в борьбе с деменцией

Ученые Массачусетского технологического института в США раскрыли новый потенциальный способ борьбы с болезнью Альцгеймера с помощью воздействия светом, звуком или электромагнитным полем для стимуляции гамма-волн. Результаты обзорного исследования опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.

Известно, что болезнь Альцгеймера характеризуется снижением быстрых мозговых волн в гамма-диапазоне, от 30 до 100 герц. При прогрессировании заболевания наблюдается накопление патогенных белков — бета-амилоида и тау. Они изменяют частоту возбуждения нейронов, скорость сигналов в аксонах и синапсах. В результате сложная схема нейронных цепей выходит из равновесия, нарушаются синхронные процессы, играющие важную роль в когнитивных функциях мозга.

Недавние эксперименты продемонстрировали, что можно безопасно индуцировать гамма-волны у пациентов с болезнью Альцгеймера с помощью ряда методов. Такое лечение помогает поддерживать когнитивные функции мозга и смягчить симптомы деменции.

Этот эффект, по-видимому, опосредован различными клетками мозга, кроме нейронов, в том числе клетками микроглии, астроцитами и сосудистыми клетками. Авторы отмечают, что неинвазивная, то есть не требующая хирургического вмешательства, сенсорная стимуляция частотой 40 герц глубоко изменяет состояние клеток, обеспечивая нейропротекторное действие, однако механизм этого влияния пока еще неизвестен.