Брат попавшей в пьяный скандал звезды «Счастливы вместе» раскрыл ее состояние

Брат Юлии Захаровой заявил, что актриса пережила эмоциональный срыв

Брат российской актрисы театра и кино, исполнившей роль Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», Юлии Захаровой Антон Тульский рассказал о ее состоянии после пьяного скандала на прощании с артистом Вячеславом Гришечкиным. Его цитирует Star Hit.

Тульский отметил, что Захарова тяжело пережила уход Гришечкина из жизни. «Отсюда эмоциональный срыв, наложенный на сложные проблемы со здоровьем близкого человека. Ее маму только на днях прооперировали в Москве», — добавил он.

Также брат актрисы прокомментировал новость о том, что Захарову не пригласили на съемки продолжения «Счастливы вместе». «Мне кажется, повторять "Счастливы вместе" один в один не логично. А то, что расстроилась, — конечно обидно, так как это и финансовый проект. Строитель расстраивается, что ему не дают новый контракт, а артист — новую роль», — сказал Тульский, подчеркнув, что его сестра не обращает внимание на сплетни коллег.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Счастливы вместе» вышла на сцену после пьяного скандала. Она приняла участие в спектакле «Любовнички» в Санкт-Петербурге, после которого некоторое время посидела с коллегами по постановке в гримерке.