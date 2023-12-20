Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:45, 21 декабря 2023Из жизни

Девушка несколько раз попала в больницу из-за бутылки с водой

New York Post: в США девушка заболела четыре раза из-за плесени в бутылке

Фото: @kaebrie / Tiktok

Студентка из США четыре раза попала в больницу из-за того, что долгое время пила из бутылки с плесенью внутри. Об этом сообщает New York Post.

19-летняя девушка по имени Кей из города Атенс, штат Джорджия, рассказала, что у нее появились проблемы со здоровьем, когда она начала пить воду из многоразовой пластиковой бутылки. По словам девушки, сначала она подхватила простуду. Когда состояние начало ухудшаться, она обратилась в отделение неотложной помощи. Врач диагностировал у Кей бронхит и назначил ей лечение, в результате которого у нее возникла крапивница.

Девушке стало легче лишь через три недели, однако вскоре после этого у нее развился синусит. Кей снова оказалась в медицинском учреждении, где ей выписали антибиотики. После лечения она избавилась от воспаления, но снова заболела спустя полторы недели. На этот раз девушка попала в больницу с ангиной. Мучившаяся от сильной боли в горле Кей снова начала принимать антибиотики.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

В один из дней она решила почистить бутылку, из которой регулярно пила воду. Она прочитала информацию об изделии в интернете и узнала, что из крышки можно достать силиконовую заглушку и помыть ее. Кей вытащила деталь из бутылки и обнаружила, что она была покрыта плесенью. По словам девушки, она не подозревала, что долгое время болела из-за отравления токсинами. Она заменила заглушку на новую и тщательно промыла бутылку. С тех пор, как утверждает Кей, она ни разу не болела.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии начала страдать от сильного похмелья и получила тяжелый диагноз. У девушки появлялись болячки в носу и сыпь на лице, а также рвота.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?

      На месте «Орленка» захотели построить пятизвездочный отель

      Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолета

      Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

      Корейцев захотели привлечь на стройки в российском регионе

      Детей из ЛНР посадили в поезд с температурой и изолировали внутри занавеской

      В ООН заявили о приказе властей Израиля об эвакуации населения на юге Газы

      В Казахстане начали строительство железной дороги в Китай

      Россия увеличила вывоз пиломатериалов в Китай

      По факту взрыва газа в жилом доме под Казанью возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости