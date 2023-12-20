Бузова на сцене выругалась матом и сняла неудобную одежду

Бузова выругалась матом и сняла неудобную одежду на Fashion New Year Awards 2023

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова получила две главные награды 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA — Fashion New Year Awards 2023, победив в номинациях «фэшн-телеведущая» и «икона стиля». Об этом сообщает Super.ru в Telegram-канале.

Выступая с речью, звезда принялась ругаться матом и раздеваться прямо на сцене, жалуясь на неудобную одежду. Она скинула с себя перчатки, модельные лодочки и кейп, натирающий подмышки.

Затем Бузова заявила, что мечтает, чтобы ее «просто кто-то взял на ручки и унес домой». После этого ведущий церемонии Максим Завидия подхватил ее на руки и спустил со сцены.

Ранее Ольга Бузова порассуждала о своем влиянии на шоу-бизнес. Она отметила, что в работе отличается уникальностью, задает тренды и счастлива, что с ней российский «шоу-бизнес стал великим, со мной шоу-бизнес заиграл». «И девочку, в которую когда-то кидали камни многие, сейчас многие ставят в пример», — cказала Бузова.