Предсказана судьба Трампа после запрета на участие в выборах в Колорадо

Американист Блохин: Трамп обжалует в суде запрет на участие в выборах в Колорадо

Экс-президент США Дональд Трамп, вероятно, обжалует запрет со стороны Верховного суда штата Колорадо на участие в местных выборах партийных праймериз, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Дальнейшую политическую судьбу Трампа после запрета Блохин описал в беседе с «Лентой.ру».

«Понятно, что Трамп будет обжаловать это решение в суде. В условиях такой бескомпромиссной политической борьбы каждый голос на вес золота, терять выборщиков только в одном штате означает выходить на выборы в заранее проигрышном положении. (...) Скорее всего, сейчас опять будут иски в суд со стороны команды Трампа», — сказал Блохин.

Трамп в конфликте с истеблишментом, все прекрасно понимают, что возможности Трампа на выборах, скорее всего, стопроцентные, потому что подобного кандидата нет ни у Республиканской, ни у Демократической партии. Поэтому Трампу и пытаются закрыть возможность Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог-американист

При этом он подчеркнул, что американские чиновники в попытке снизить шансы Трампа на выборах могут добиться обратного эффекта.

«Демократы же будут пытаться развить этот тренд и провернуть то же самое в других штатах. Но это может привести к другой ситуации — консолидации ядерного электората Трампа. Чем сильнее истеблишмент давит на Трампа, тем популярнее Трамп становится», — заключил американист.

Ранее стало известно, что Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Верховный суд штата Колорадо сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже. При этом решение суда не вступит в силу до 4 января 2024 года. Это даст Трампу возможность подать апелляцию в суд.