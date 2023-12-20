Девушка в 27 лет узнала правду о себе и перестала общаться с матерью

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее приемная дочь узнала правду о том, что ее воспитывали неродные мать и отец, спустя 27 лет жизни. После этого девушка перестала общаться с ней.

Автор поста написала, что, когда ей было 29 лет, она забеременела одновременно со своей 18-летней сестрой. Родители не поддержали младшую дочь, поэтому та нашла работу и переехала к своему парню. Героиня истории родила сына, которого назвали Джорджем, а ее сестра — дочь Алису.

«Сестры не стало по определенным обстоятельствам, а биологический отец Алисы не хотел иметь ничего общего с ребенком и отдал его нам с мужем», — отметила автор. Тогда героиня истории решила воспитывать Джорджа и Алису как близнецов.

«В какой-то момент я поняла, что уже поздно раскрывать Алисе правду о ее рождении, но недавно мой муж все же решил рассказать ей обо всем. Она объявила о беременности, поэтому ей нужно знать всю медицинскую информацию о себе», — написала героиня истории. По ее словам, после случившегося ее дочь перестала общаться с ней. «Я сделала все, чтобы вырастить ее здоровой и счастливой», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи осудили автора за ложь дочери. По мнению большинства, приемный отец девушки поступил правильно, что раскрыл девушке правду о ее рождении.

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