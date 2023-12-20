Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:01, 20 декабря 2023Наука и техника

Раскрыт ранний признак деменции

Снижение сигнального пути Notch3 в мозге оказалось признаком деменции

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Ученые Северо-Западного университета раскрыли ранний признак снижения сосудистой функции и последующей дегенерации, которая может привести к старческой деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

Специалисты использовали одноклеточную транскриптомику для изучения сосудов головного мозга людей и мышей и обнаружили у стареющих мышей заметное снижение активации сигнального пути Notch3, который необходим для развития клеток и ответа на клеточные стрессоры.

Дополнительный транскриптомный анализ и томография кровеносных сосудов мышей и человека показали, что снижение передачи сигналов Notch3 изменяет регуляцию кальция и препятствует правильному сокращению кровеносных сосудов, что способствует множественным сосудистым нарушениям, включая дилатацию, микроаневризмы и снижение притока крови в мозг. Эти нарушения также мешают очищению центральной нервной системы от отходов и избытка внеклеточной жидкости.

Снижение активности сигнального пути Notch3 может использоваться в качестве биомаркера сосудистого старения и нейродегенерации. Это открытие может помочь разработке таргетной терапии для предотвращения и лечения возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Известно, что в ходе нормального физиологического старения происходит прогрессирующее снижение функционирования различных систем органов, в том числе сосудистой системы, что впоследствии снижает приток крови к мозгу, что, в свою очередь, приводит к сосудистой деменции. Такие пациенты испытывают снижение когнитивных функций, потерю памяти и изменения в поведении.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Хакеры атаковали крупный российский банк

      Байден назвал Трампа очевидным мятежником

      Миру предрекли торговый коллапс из-за обстрелов в Красном море

      Эксперт по постельным сценам в кино раскрыла данный Эмме Стоун интимный совет

      Женщина пошла посмотреть на гирлянды и получила фатальный удар током

      Соседов решил начать карьеру певца «назло всем завистникам»

      В США назвали проблему самого совершенного самолета ВВС

      Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры с видом на Кремль

      Россиянин поссорился со старшим братом и поджег его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости