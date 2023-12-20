Раскрыт ранний признак деменции

Снижение сигнального пути Notch3 в мозге оказалось признаком деменции

Ученые Северо-Западного университета раскрыли ранний признак снижения сосудистой функции и последующей дегенерации, которая может привести к старческой деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

Специалисты использовали одноклеточную транскриптомику для изучения сосудов головного мозга людей и мышей и обнаружили у стареющих мышей заметное снижение активации сигнального пути Notch3, который необходим для развития клеток и ответа на клеточные стрессоры.

Дополнительный транскриптомный анализ и томография кровеносных сосудов мышей и человека показали, что снижение передачи сигналов Notch3 изменяет регуляцию кальция и препятствует правильному сокращению кровеносных сосудов, что способствует множественным сосудистым нарушениям, включая дилатацию, микроаневризмы и снижение притока крови в мозг. Эти нарушения также мешают очищению центральной нервной системы от отходов и избытка внеклеточной жидкости.

Снижение активности сигнального пути Notch3 может использоваться в качестве биомаркера сосудистого старения и нейродегенерации. Это открытие может помочь разработке таргетной терапии для предотвращения и лечения возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Известно, что в ходе нормального физиологического старения происходит прогрессирующее снижение функционирования различных систем органов, в том числе сосудистой системы, что впоследствии снижает приток крови к мозгу, что, в свою очередь, приводит к сосудистой деменции. Такие пациенты испытывают снижение когнитивных функций, потерю памяти и изменения в поведении.