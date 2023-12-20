Дроны и роботов привлекут к коммунальным работам в российском регионе

На Ямале с 2024 года к коммунальным работам начнут привлекать дроны и роботов

На Ямале с 2024 года к коммунальным работам начнут привлекать дроны и роботов. Об этом сообщил директор департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Карасев, его слова приводит портал «Вести Ямал».

Согласно заявлению Карасева, роботизированную технику и дроны будут использовать для обследования технического состояния жилого фонда в российском регионе, а также для контроля уровня снега на крышах.

По словам Карасева, роботы будут особо полезны хозяйственникам при обследовании домов с низким цоколем.

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