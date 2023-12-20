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14:35, 20 декабря 2023Мир

Единственный кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границ

HS: единственный кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границ

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Единственный из девяти других кандидатов в президенты Финляндии выступил против закрытия границ с Россией. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat (HS).

Возразила против соответствующего решения финских властей кандидат от «Левого союза» Ли Андерссон. По ее словам, закрытие всех приграничных контрольно-пропускных пунктов противоречит нормам международного права, а также положениям конституции Финляндии.

«Финляндия должна обеспечить реальную возможность подачи заявления о предоставлении убежища и обеспечить соблюдение запрета на выдворение», — сказала она.

17 декабря в финском городе Лаппеенранте прошла акция протеста против закрытия границы с Россией. На митинг пришли около 50-60 человек. В основном это россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть паспорта обеих стран.

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      Глеб Бажуткин
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