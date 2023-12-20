Российского экс-депутата нашли в машине без признаков жизни

В Свердловской области нашли экс-депутата Баширова без признаков жизни

В Свердловской области в машине нашли без признаков жизни экс-депутата думы Белоярского городского округа Павла Баширова. Об этом сообщает портал E1.RU.

Предположительно, бывший парламентарий расстался с жизнью по своей воле. Как сообщил порталу родной брат Павла Баширова Василий, для семьи бывшего политика случившееся стало шоком.

«Для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов», — рассказал Василий Баширов.

Баширов работал в белоярской думе пятого созыва и состоял в КПРФ. Последнее время он работал на заводе, но собирался вернуться в политику.

Ранее в Свердловской области нашли военного комиссара Краснотурьинска Сергея Чекасина, он также ушел из жизни добровольно.