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12:36, 20 декабря 2023Россия

Российского экс-депутата нашли в машине без признаков жизни

В Свердловской области нашли экс-депутата Баширова без признаков жизни

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Свердловской области в машине нашли без признаков жизни экс-депутата думы Белоярского городского округа Павла Баширова. Об этом сообщает портал E1.RU.

Предположительно, бывший парламентарий расстался с жизнью по своей воле. Как сообщил порталу родной брат Павла Баширова Василий, для семьи бывшего политика случившееся стало шоком.

«Для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов», — рассказал Василий Баширов.

Баширов работал в белоярской думе пятого созыва и состоял в КПРФ. Последнее время он работал на заводе, но собирался вернуться в политику.

Ранее в Свердловской области нашли военного комиссара Краснотурьинска Сергея Чекасина, он также ушел из жизни добровольно.

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      Марк Леонов
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