Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
5:1
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Кубок лиги|1/4 финала
Тулуза
1:2
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|17-й тур
Вашингтон Кэпиталз
3:2
Завершен
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
5:2
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
0:1
Перерыв
live
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
07:02, 21 декабря 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвал альтернативу персональным тренировкам

Фото: Unsplash

Директор фитнес-клуба Георгий Пономарев назвал альтернативу для тех, кто хочет получить максимальный эффект от занятий в тренажерном зале, но не готов платить за персональные тренировки. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

По словам эксперта, существует бюджетный вариант — покупка тренировочной программы. «Заниматься можно будет в зале, дома, в любом месте. Например, моя фитнес-программа включает восемь недель тренировок, плюс персональное занятие с тренером — со мной», — заявил он.

Пономарев также предостерег новичков, которые приходя в зал, руководствуются представлениями о тренировках, полученными из глянцевых журналов и других «сомнительных источников». «Такие тренировки, как правило, неэффективны», — добавил он.

7 декабря фитнес-эксперт Кунал Маквана рассказал о правильном режиме тренировок для новичков. Специалист посоветовал заниматься три-четыре раза в неделю. Он отметил, что важно не переусердствовать и давать организму время на восстановление.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии раскрыли потери ВСУ

      В России предложили сделать сигареты дороже

      Россиянам посоветовали больше зарабатывать для погашения ипотеки

      В России более 100 ехавших из лагеря детей сняли с поезда и отправили в больницу

      Госдеп предрек Польше лидерство в Евросоюзе

      В ЕС заподозрили Израиль в геноциде

      Россиянка описала отдых в гостевом доме Абхазии фразой «хозяин впал в истерику»

      Танкеры с российской нефтью не пустили в Индию

      Стало известно о звуках взрывов над Краснодаром

      Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости