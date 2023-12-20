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17:21, 20 декабря 2023Бывший СССР

В России ответили на слова Зеленского о неактуальности переговоров

Сенатор Карасин раскритиковал слова Зеленского о неактуальности переговоров

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вопрос переговоров Москвы и Киева не может быть неактуальным, поскольку касается важного международного вопроса. Так в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о неактуальности переговоров с Россией.

Мне кажется, что в этой речи многие произнесенные фразы не только неактуальные, но они просто оторваны от действительности. Словом «неактуально» можно охарактеризовать все выступление президента Украины

Григорий Карасинроссийский сенатор

«На самом деле все наоборот — то, что он называет неактуальным, является международной проблемой. А то, что он называет процессом переговоров, консультациями, — на самом деле никаких консультаций нет, потому что все консультации у него уже проведены. Словом, спорная речь, как минимум, она произвела тяжелое впечатление», — сказал сенатор.

19 декабря во время пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. По его словам, сейчас идет работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». Как только она будет сформулирована, ее передадут Москве, подчеркнул глава государства.

Свою «формулу мира» Зеленский огласил в ноябре 2022 года. Среди ее пунктов — вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины. Также Киев требует вернуть республике территории, входившие в ее состав на момент провозглашения независимости в 1991 году.

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      Варвара Кошечкина
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