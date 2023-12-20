В России ответили на слова Зеленского о неактуальности переговоров

Сенатор Карасин раскритиковал слова Зеленского о неактуальности переговоров

Вопрос переговоров Москвы и Киева не может быть неактуальным, поскольку касается важного международного вопроса. Так в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о неактуальности переговоров с Россией.

Мне кажется, что в этой речи многие произнесенные фразы не только неактуальные, но они просто оторваны от действительности. Словом «неактуально» можно охарактеризовать все выступление президента Украины Григорий Карасин российский сенатор

«На самом деле все наоборот — то, что он называет неактуальным, является международной проблемой. А то, что он называет процессом переговоров, консультациями, — на самом деле никаких консультаций нет, потому что все консультации у него уже проведены. Словом, спорная речь, как минимум, она произвела тяжелое впечатление», — сказал сенатор.

19 декабря во время пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. По его словам, сейчас идет работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». Как только она будет сформулирована, ее передадут Москве, подчеркнул глава государства.

Свою «формулу мира» Зеленский огласил в ноябре 2022 года. Среди ее пунктов — вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины. Также Киев требует вернуть республике территории, входившие в ее состав на момент провозглашения независимости в 1991 году.