В России ответили на слова Зеленского о неактуальности переговоров
Вопрос переговоров Москвы и Киева не может быть неактуальным, поскольку касается важного международного вопроса. Так в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о неактуальности переговоров с Россией.
Мне кажется, что в этой речи многие произнесенные фразы не только неактуальные, но они просто оторваны от действительности. Словом «неактуально» можно охарактеризовать все выступление президента Украины
«На самом деле все наоборот — то, что он называет неактуальным, является международной проблемой. А то, что он называет процессом переговоров, консультациями, — на самом деле никаких консультаций нет, потому что все консультации у него уже проведены. Словом, спорная речь, как минимум, она произвела тяжелое впечатление», — сказал сенатор.
19 декабря во время пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. По его словам, сейчас идет работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». Как только она будет сформулирована, ее передадут Москве, подчеркнул глава государства.
Свою «формулу мира» Зеленский огласил в ноябре 2022 года. Среди ее пунктов — вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины. Также Киев требует вернуть республике территории, входившие в ее состав на момент провозглашения независимости в 1991 году.