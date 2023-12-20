Китайский автопроизводитель представит россиянам восемь новинок

Dongfeng в 2024 году представит на российском рынке восемь новых моделей авто

Китайский автопроизводитель Dongfeng в 2024 году представит на российском рынке восемь новых моделей, сообщает «Автостат». Сейчас модельный ряд его легковых авто в стране включает седан бизнес-класса Aeolus Shine Max, полноприводный рамный пикап DF6, а также семиместный кроссовер Dongfeng 580.

Одна из крупнейших в автоотрасли Китая Dongfeng Motor Corporation была основана в 1969 году. Компания производит все виды коммерческого транспорта, легковые автомобили, запчасти и автомобильное оборудование. Среди ее новинок предстоящего года в России в частности ожидаются среднеразмерные кроссоверы Aeolus AX7 и Aeolus Mage, полноразмерный премиальный кроссовер Aeolus Huge, а также большой семиместный полноприводный кроссовер ix7, оснащенный высокопроизводительным двигателем.

Ранее стало известно, что в 2022 году семь ведущих китайских автоконцернов рекордно заработали в России, увеличив выручку на 91 процент, до 346 миллиардов рублей.

По словам президента России Владимира Путина, россияне массово переходят на китайские автомобили не только потому, что сокращаются поставки западных моделей, но и из-за роста их качества. Глава государства во время недавно состоявшейся в Москве прямой линии объяснил, что китайское правительство, в отличие от европейских и, в частности, немецкого, активно выступает на стороне своих компаний, с чем и связаны их успехи на различных рынках.