В Госдепе рассказали об отношении России и Китая к помощи Украине

Блинкен: Россия, Китай и Иран будут рады, если Конгресс не выделит деньги Киеву

Россия, Китай и Иран будут счастливы, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительных денег на оказание помощи Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Как уточнил дипломат, практически вся помощь, выделенная Киеву, и средства, включенные в пакетный запрос на дополнительное финансирование, инвестируются внутри США. Они помогают укреплению оборонно-промышленной базы, указал госсекретарь.

Блинкен выразил надежду, что Конгресс одобрит средства для Украины и сделает это быстро. «Мы знаем, кто будет счастлив, если по какой-то причине запрос на финансирование не будет одобрен. Они находятся в Москве, Пекине, Тегеране», — рассказал он об отношении этих стран к вопросу о помощи Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у администрации США для Украины осталось около одного миллиарда долларов.