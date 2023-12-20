Конгрессмен испугался за будущее США из-за решения по Трампу

Конгрессмен Джексон осудил отстранение Трампа от праймериз в Колорадо

Американский конгрессмен Ронни Джексон раскритиковал решение Верховного суда штата Колорадо запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз. Политик в соцсети X назвал происходящее «последним днем этой страны».

Ранее стало известно, что Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

«Невероятно! Вот как выглядят последние дни этой нации! То, что сделал предвзятый Верховный суд Колорадо, — порочно, возмутительно и не по-американски!» — возмутился Джексон.

По мнению политика, оппоненты понимают, что не смогут победить Трампа, поэтому они якобы «фальсифицируют выборы». При этом конгрессмен пообещал «победить их», выразив уверенность в возращении Дональда Трампа в Белый дом по итогам следующих выборов.

Верховный суд штата Колорадо сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже. При этом решение суда не вступит в силу до 4 января 2024 года. Это даст Трампу возможность подать апелляцию в суд.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп может официально обеспечить выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии к марту 2024 года.

Команда политика уверена, что к указанному сроку он сможет набрать 1478 делегатов, чего будет более чем достаточно, чтобы получить большинство из 2429 делегатов, которые выберут кандидата на национальном съезде Республиканской партии в Милуок.