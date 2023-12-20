Кости неизвестных животных возрастом в миллионы лет нашли в российском регионе

В Якутии на месте стоянки древнего человека нашли кости неизвестных животных

В Чурапчинском районе Якутии ученые обнаружили стоянку древнего человека, где раскопали в том числе и кости неизвестных животных. Об этом сообщил Альберт Протопопов, завотделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, его слова приводит ТАСС.

Протопопов рассказал, что стоянке не менее 30 тысяч лет, а найденные кости относятся к неогену, позднему периоду эпохи плейстоцена. Период неогена длился около 20 миллионов лет — начался 23 миллиона лет назад, а закончился 2,58 миллиона лет назад.

«Приезжал археолог из Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба, который начал делать археологическую разведку. И уже найдены артефакты, которые подтверждаются радиоуглеродной датировкой — 30-40 тысяч лет, которые соответствуют дюктайской культуре», — рассказал ученый.

Протопопов пообещал, что работы по более подробному изучению стоянки и ее артефактов будут продолжены в следующие годы, место раскопок он назвал перспективным.

Ранее сообщалось, что в России подтвердили догадку советского ученого о древнем поселении зверобоев.