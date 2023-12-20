69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:03, 20 декабря 202369-я параллель

Кости неизвестных животных возрастом в миллионы лет нашли в российском регионе

В Якутии на месте стоянки древнего человека нашли кости неизвестных животных

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Чурапчинском районе Якутии ученые обнаружили стоянку древнего человека, где раскопали в том числе и кости неизвестных животных. Об этом сообщил Альберт Протопопов, завотделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, его слова приводит ТАСС.

Протопопов рассказал, что стоянке не менее 30 тысяч лет, а найденные кости относятся к неогену, позднему периоду эпохи плейстоцена. Период неогена длился около 20 миллионов лет — начался 23 миллиона лет назад, а закончился 2,58 миллиона лет назад.

«Приезжал археолог из Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба, который начал делать археологическую разведку. И уже найдены артефакты, которые подтверждаются радиоуглеродной датировкой — 30-40 тысяч лет, которые соответствуют дюктайской культуре», — рассказал ученый.

Протопопов пообещал, что работы по более подробному изучению стоянки и ее артефактов будут продолжены в следующие годы, место раскопок он назвал перспективным.

Ранее сообщалось, что в России подтвердили догадку советского ученого о древнем поселении зверобоев.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии захотели пополнить госбюджет за счет активов России. Изъять планируют 720 миллионов евро

      В России оценили качество китайских шин

      Психолог раскрыла способ справиться с нежеланием работать в конце года

      Мужчина из-за чая отрубил жене голову на глазах у сына

      Россияне массово устремились в две страны Азии

      В России создали комплекс разведки «Гранат»

      Глава РПЦ заявил о недостаточности принимаемых в России мер против абортов

      Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

      У задолжавшего два миллиона рублей россиянина арестовали 236 игрушечных роботов

      Звезда Сomedy Woman высказалась о перспективе возвращения шоу в эфир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости