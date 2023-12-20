Лавров заявил о продолжении усилий России по решению ближневосточного конфликта

Лавров: Россия продолжает усилия по урегулированию ближневосточного конфликта

Россия продолжает усилия по дипломатическому решению ближневосточного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества, сообщает ТАСС.

«В координации с нашими партнерами, прежде всего арабскими, мы продолжаем прилагать усилия в интересах долгосрочной стабилизации обстановки и перевода работы по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что позиция Москвы совпадает с позицией арабских стран, которые подтвердили приверженность решению кризиса с опорой на общепризнанную международно-правовую базу.

Ранее глава МИД заявил, что англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне. По его словам, избранная Западом линия поведения провоцирует террористические проявления и усугубляет миграционный кризис. Лавров добавил, что, помимо Сирии, Ливии и Ирака, подобной стратегии Запад придерживается и в отношении Украины.