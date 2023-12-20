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05:01, 20 декабря 2023Из жизни

Пара съела печень семилетней девочки ради лечения бесплодия

Фото: Eric Risberg / AP

В Индии супружескую пару и их сообщников приговорили к пожизненному заключению за расправу над девочкой в ритуальных целях. Об этом пишет News9Live.

Мужчина по имени Паршурам и его жена Сунайна 12 лет не могли завести детей. В ноябре 2020 года они отправились к некоему оккультисту, который заявил, что для излечения от бесплодия они должны вместе съесть печень любой девочки.

14 ноября 2020-го подельники супругов — Вирен и Анкул — похитили семилетнюю жительницу города Гханампур, штат Уттар-Прадеш, которая играла на улице рядом с домом. Мужчины расправились с ребенком, извлекли печень и передали ее Паршураму и Сунайне.

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Когда девочка не вернулась домой, ее мать обратилась в полицию. Через месяц четверо злоумышленников предстали перед судом. В среду, 13 декабря, суд приговорил их к пожизненному заключению, хотя прокуратура настаивала на высшей мере наказания. Сторона обвинения собирается обжаловать слишком мягкий, по ее мнению, приговор в Верховном суде Индии.

Ранее в Индии мужчина расправился с женой и дочерью при помощи змеи ради компенсации в 800 тысяч рупий. Он купил пресмыкающееся и выпустил его в комнату, где спали женщина с девочкой.

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      Никита Савин
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