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09:20, 20 декабря 2023Ценности

Модель Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

Кадр: @angelcandices

Американская манекенщица Кэндис Свейнпол снялась в рекламе собственного бренда купальников Tropic Of C. Соответствующие фото и видео появились на ее странице, насчитывающей почти 20 миллионов подписчиков, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя модель Victoria's Secret показала кадры, на которых она позирует в бикини черного цвета с лифом бандо и плавках с завышенной линией талии. Знаменитость запечатлели с распущенными волосами и без макияжа на балконе дома. Свой образ она дополнила золотыми массивными украшениями.

В апреле Свейнпол сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.

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      Карина Черных
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