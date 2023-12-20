Модель Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

Американская манекенщица Кэндис Свейнпол снялась в рекламе собственного бренда купальников Tropic Of C. Соответствующие фото и видео появились на ее странице, насчитывающей почти 20 миллионов подписчиков, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя модель Victoria's Secret показала кадры, на которых она позирует в бикини черного цвета с лифом бандо и плавках с завышенной линией талии. Знаменитость запечатлели с распущенными волосами и без макияжа на балконе дома. Свой образ она дополнила золотыми массивными украшениями.

В апреле Свейнпол сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.