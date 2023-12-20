Обнаружена молекула против болезни Альцгеймера

Aging Biology: молекула PBA замедлила развитие болезни Альцгеймера у мышей

Ученые Пенсильванского университета в США обнаружили молекулу, которая замедляет образование патогенных белков, позволяя бороться с болезнью Альцгеймера и замедлять ее развитие. Результаты доклинического исследования опубликованы в журнале Aging Biology.

Специалисты изучили действие соединения под названием 4-фенилбутират (PBA), которое является небелковым шапероном — соединением, которое восстанавливает правильную структуру белков. У мышиной модели болезни Альцгеймера инъекции PBA помогли восстановить протеостаз — процесс регуляции белков в мозге, а также значительно улучшили результаты тестов на память даже на поздних стадиях деменции.

В одних только США зафиксировано около 6 миллионов случаев болезни Альцгеймера, и к 2060 году этот диагноз может быть поставлен 13,8 миллиона американцев. Как и другие нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением белковых агрегатов в головном мозге и включает в себя дисфункцию протеостаза.

Ранее было показано, что PBA улучшает качество сна и производительность когнитивных тестов, а также помогает нормализовать протеостаз у мышиной модели обычного старение человеческого мозга. Преимущество PBA в качестве потенциального средства лечения болезни Альцгеймера заключается в том, что он может легко проникать из кровотока в мозг и уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для лечения несвязанного с деменцией метаболического расстройства.

