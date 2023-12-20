На Украине объявили в розыск российского миллиардера Фридмана

МВД Украины объявило в розыск российского миллиардера Фридмана

Министерство внутренних дел (МВД) Украины по запросу Службы безопасности республики объявило в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана. Об этом сообщает в Telegram украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на базу МВД.

Сообщается, что Фридмана разыскивают по обвинению в «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

В МВД Украины также назвали дату исчезновения Фридмана — 10 октября 2023 года.

9 октября стало известно, что Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, но позже прибыл в Москву.

Российский миллиардер попал под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года. На Украине в отношении Фридмана возбудили уголовное дело из-за финансирования оборонной промышленности России. По версии украинских спецслужб, он якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы.