На Украине опровергли заявления о дефиците снарядов у России

Экс-депутат Лапин: заявления о дефиците снарядов у России не имеют оснований

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Сейчас» заявил, что заявления украинских пропагандистов о нехватке снарядов у России не имеют под собой оснований.

Всем, кто утверждает, что российская армия испытывает дефицит снарядов, Лапин предложил поехать под Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «Ленты.ру»). «Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите», — подчеркнул он.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают из-за отсутствия поставок оружия, что особенно сильно сказывается на пехоте, подчеркнул политик. Если ситуация на передовой не улучшится, то солдатам придется покинуть нынешние позиции.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия эффективно применяет FVP-дроны в зоне спецоперации, чем парализует работу ВСУ.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что для ВСУ на сегодняшний день существуют вызовы, связанные с количеством поставляемых артиллерийских систем и снарядов, противотанковых ракетных комплексов и ремонтом артиллерийских систем.