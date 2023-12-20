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14:52, 20 декабря 2023Культура

Названа предварительная причина смерти «Пухляша из клипа Little Big»

Предварительной причиной смерти Красилова стало заболевание эндокринных желез

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Названа предварительная причина смерти танцора и актера Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным экспертов, артист ушел из жизни из-за эндокринопатии, заболевания, связанного с нарушением работы эндокринных желез. Помимо этого, в крови танцора был обнаружен алкоголь. Отмечается, что эксперты взяли у Красилова анализы на наркотические вещества. Их результаты будут готовы через месяц.

Ранее поклонники «Пухляша из клипа Little Big» нашли в его последней песне «Астролог» пророческие строки.

О смерти Красилова стало известно 18 декабря. 29-летнему «Пухляшу из клипа Little Big» стало плохо накануне, когда он вернулся домой. После этого он перестал выходить на связь. Позже танцора нашли мертвым в его квартире.

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      Анастасия Астахова
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