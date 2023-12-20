Объяснены основные причины ожирения

Диетолог Соломатина: к ожирению приводят нездоровый образ жизни и генетика

Генетические факторы и несколько других причин способны привести к ожирению, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. О причинах ожирения она поговорила с «Вечерней Москвой».

По ее словам, первичное ожирение вызывает нездоровый образ жизни: неправильные пищевые привычки и низкая физическая активность. Кроме того, добавила врач, к ожирению приводит стресс. «Чтобы снять психоэмоциональное напряжение, человек начинает поглощать пищу даже в тот момент, когда есть не хочет. Вследствие чего он перестает обращать внимание на перенасыщение организма», — предупредила медик.

Вторичное ожирение может возникать и в тех случаях, когда человек питается правильно и делает физические упражнения, предупредила Соломатина. «Здесь решающую роль играет генетика. Если у кровных родственников есть предрасположенность, то и у конкретного человека это проявится», — объяснила врач.

Накопление жира и изменение формы тела, отметила она, могут возникнуть при возрастных изменениях, вызывающих замедление обмена веществ, а также при эндокринных заболеваниях: заболевании щитовидной железы, диабете, нарушении обмена веществ и гормональных сбоях, заключила она.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость и некоторые другие проблемы со здоровьем. «Во время новогодних праздников может возникнуть так называемое компульсивное переедание, при котором человек не может перестать есть, а потом испытывает физический и моральный дискомфорт», — объяснила врач. Кроме того, в это время вырастает риск булимии.