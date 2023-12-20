Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:50, 20 декабря 2023Забота о себе

Объяснены основные причины ожирения

Диетолог Соломатина: к ожирению приводят нездоровый образ жизни и генетика

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

Генетические факторы и несколько других причин способны привести к ожирению, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. О причинах ожирения она поговорила с «Вечерней Москвой».

По ее словам, первичное ожирение вызывает нездоровый образ жизни: неправильные пищевые привычки и низкая физическая активность. Кроме того, добавила врач, к ожирению приводит стресс. «Чтобы снять психоэмоциональное напряжение, человек начинает поглощать пищу даже в тот момент, когда есть не хочет. Вследствие чего он перестает обращать внимание на перенасыщение организма», — предупредила медик.

Вторичное ожирение может возникать и в тех случаях, когда человек питается правильно и делает физические упражнения, предупредила Соломатина. «Здесь решающую роль играет генетика. Если у кровных родственников есть предрасположенность, то и у конкретного человека это проявится», — объяснила врач.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Накопление жира и изменение формы тела, отметила она, могут возникнуть при возрастных изменениях, вызывающих замедление обмена веществ, а также при эндокринных заболеваниях: заболевании щитовидной железы, диабете, нарушении обмена веществ и гормональных сбоях, заключила она.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость и некоторые другие проблемы со здоровьем. «Во время новогодних праздников может возникнуть так называемое компульсивное переедание, при котором человек не может перестать есть, а потом испытывает физический и моральный дискомфорт», — объяснила врач. Кроме того, в это время вырастает риск булимии.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыто состояние Ивана Охлобыстина после обстрела в Донбассе

      Полковника таможенной службы России задержали за крупное мошенничество

      Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

      Миранчук продолжил дешеветь

      Водители Tesla оказались самыми опасными на дорогах

      Премьер Словакии выступил против членства Украины в НАТО

      В российском городе появилась загадочная елка-арестантка

      Босая москвичка 40 минут простояла снаружи окна на 13-м этаже и попала на видео

      Объяснены основные причины ожирения

      В Европе резко выросли темпы отбора газа из хранилищ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости