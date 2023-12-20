Одесситка заблокировала дорогу в военкомат и потребовала вернуть брата

«Страна.ua»: одесситка легла перед военкоматом и потребовала вернуть брата

В Одессе женщина легла на дорогу у военкомата и стала требовать показать «похищенного» брата, заблокировав проезжую часть. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Политика страны».

«На каком основании вы его выкрали? Покажите мне брата, хочу его увидеть. На каком основании вы его куда-то увозите?» — кричит женщина сотруднику военкомата, лежа возле автобуса. Дочь обращается к одесситке и просит: «Мама, не позорься!».

Конфликт с военкоматом у женщины начался раньше: на другом видео героиня ведет съемку внутри местного территориального центра комплектования (ТЦК), а сотрудники ТЦК ей в этом препятствуют.

Ранее стало известно, что на Украине появятся мобильные блокпосты для вручения повесток, а предприятия обяжут сдавать работников-уклонистов военкоматам.