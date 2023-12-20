Пассажир самолета покурил сигарету на борту, помочился на кресло и пошел под суд

Пассажир Jetstar разозлился на бортпроводников и помочился на свободное кресло

Пассажир самолета Jetstar решил покурить электронную сигарету на борту, а когда ему запретили это сделать, помочился на свободное кресло. Об инциденте сообщает Daily Mail.

По информации издания, 52-летний мужчина летел из австралийского Голд-Коста в Мельбурн. Бортпроводники попросили его убрать сигарету, однако тот разозлился и попытался пройти в туалет. Затем он подошел к свободному креслу и помочился на него на глазах попутчиков.

Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета, чтобы высадить дебошира. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, в феврале 2024 года он пойдет под суд.

Ранее житель Бали жестоко избил туриста за то, что тот помочился ему на ногу. Драка между 39-летним Геде Виджая и 40-летним австралийцем Троем Скоттом Джонстоном произошла 23 февраля 2023 года. Мужчины отдыхали в баре и пили распространенный на Бали крепкий напиток — арак.