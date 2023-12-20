Песков оценил необходимость введения масочного режима в Кремле

Песков заявил, что в Кремле не планируют вводить масочный режим

Введение масочного режима в Кремле на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ не планируется. Необходимость этой меры оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что меры предосторожности принимать нужно, так как все по-разному переживают сезон простуд. Однако, по его словам, данных от специалистов, которые указывали бы на необходимость масочного режима, нет. «А что касается президента, что самое главное для нас, — для обеспечения его безопасности, в том числе эпидемиологической, делается все, что необходимо», — добавил представитель Кремля.

Он также заверил журналистов, что сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ никак не повлияет на проведение выборов президента России, намеченных на март 2024 года.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что введение обязательного масочного режима и других противовирусных ограничений в Росси во время новогодних праздничных выходных не планируется. При этом руководитель службы Анна Попова призвала не забывать о правилах профилактики, в том числе использовании антисептиков и медицинских масок.