По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Первые сигналы прозвучали в 21:23 в Киеве, спустя три минуты тревога распространилась по всей территории республики. Она также действует в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее 20 декабря городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины прозвучали взрывы. По данным СМИ, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги в регионе.

Также сообщалось о серии взрывов и воздушной тревоге в Харькове. Ночью сигналы звучали в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской области.