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21:49, 20 декабря 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Globallookpress.com

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Первые сигналы прозвучали в 21:23 в Киеве, спустя три минуты тревога распространилась по всей территории республики. Она также действует в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее 20 декабря городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины прозвучали взрывы. По данным СМИ, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги в регионе.

Также сообщалось о серии взрывов и воздушной тревоге в Харькове. Ночью сигналы звучали в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской области.

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      Марина Совина
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