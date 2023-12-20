Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:37, 20 декабря 2023Экономика

В Минфине не нашли денег на кладбища

«Ъ»: новый законопроект о похоронном деле не прошел Минфин из-за нехватки денег

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Новая версия законопроекта о похоронном деле за авторством Минстроя прошла все ведомства, кроме Минфина, который заявил об отсутствии денег на предлагаемые процедуры. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с ходом работ, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство в текущих экономических условиях не видит источник средств у региональных и муниципальных бюджетов для создания реестра кладбищ и мест захоронений. Представитель Минфина подтвердил проблему с документом.

Фактически Минстрой предлагает вывести в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории, в том числе лишать их лицензии, если будет выявлено многократное нарушение правил. Местным властям хотят дать право отслеживать цены на погребения и продавать места для семейных захоронений на торгах.

Ранее депутаты Госдумы разработали проект изменения закона о похоронном деле, но в 2022 году он прошел только «нулевые чтения». Соавтор документа Светлана Разворотнева указала, что внешнеполитические события сделали вопрос неактуальным.

Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев объяснил, что для создания реестра нужно хотя бы понять, сколько в стране кладбищ и захоронений. При этом власти и участники рынка радикально расходятся в оценках. Первые считают, что в стране 81-83 тысячи кладбищ, а в Союзе похоронных организаций и крематориев — около 600 тысяч. Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объяснил, что большая часть кладбищ не прошла процесс межевания и официально их не существует.

Материалы по теме:
Санкции, кризис и нестабильность. Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
Санкции, кризис и нестабильность.Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
19 декабря 2023
По 100 рублей и выше. Что происходит с ценами на яйца в России?
По 100 рублей и выше.Что происходит с ценами на яйца в России?
11 декабря 2023

Юрист Елизавета Потемкина считает, что шансы на принятие разработанного Минстроем законопроекта в 2024 году невелики. Дело в том, что регуляторы и бизнес настолько расходятся в представлениях о правильном устройстве отрасли, что прошлые версии документа даже не доходили до обсуждения в Госдуме.

По итогам 2022 года выручка российских ритуальных компаний выросла на пять процентов, до 86 миллиардов рублей, при официальной инфляции в стране 11,94 процента. Отставание от общего роста цен было зафиксировано после двух лет резкого роста рынка.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом. Против выступили США и Украина

      Задержанные ФСБ с 673 килограммами кокаина попали на видео

      Бегемот растерзал смотрителя зоопарка и покалечил его коллегу

      54-летняя невеста Безоса попала в объектив папарацци в оголяющем тело наряде

      В США предложили Украине брать пример с нацистской Германии

      Футболисты напали на судью во время матча в Турции

      Улицу в центре Петербурга перекрыли после обрушения шестиэтажного дома

      Информацию о лишении Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии опровергли

      Детей эвакуировали из российской школы из-за странного запаха

      Работодатели назвали способы борьбы с кадровым голодом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости