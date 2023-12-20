В Минфине не нашли денег на кладбища

«Ъ»: новый законопроект о похоронном деле не прошел Минфин из-за нехватки денег

Новая версия законопроекта о похоронном деле за авторством Минстроя прошла все ведомства, кроме Минфина, который заявил об отсутствии денег на предлагаемые процедуры. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с ходом работ, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство в текущих экономических условиях не видит источник средств у региональных и муниципальных бюджетов для создания реестра кладбищ и мест захоронений. Представитель Минфина подтвердил проблему с документом.

Фактически Минстрой предлагает вывести в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории, в том числе лишать их лицензии, если будет выявлено многократное нарушение правил. Местным властям хотят дать право отслеживать цены на погребения и продавать места для семейных захоронений на торгах.

Ранее депутаты Госдумы разработали проект изменения закона о похоронном деле, но в 2022 году он прошел только «нулевые чтения». Соавтор документа Светлана Разворотнева указала, что внешнеполитические события сделали вопрос неактуальным.

Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев объяснил, что для создания реестра нужно хотя бы понять, сколько в стране кладбищ и захоронений. При этом власти и участники рынка радикально расходятся в оценках. Первые считают, что в стране 81-83 тысячи кладбищ, а в Союзе похоронных организаций и крематориев — около 600 тысяч. Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объяснил, что большая часть кладбищ не прошла процесс межевания и официально их не существует.

Юрист Елизавета Потемкина считает, что шансы на принятие разработанного Минстроем законопроекта в 2024 году невелики. Дело в том, что регуляторы и бизнес настолько расходятся в представлениях о правильном устройстве отрасли, что прошлые версии документа даже не доходили до обсуждения в Госдуме.

По итогам 2022 года выручка российских ритуальных компаний выросла на пять процентов, до 86 миллиардов рублей, при официальной инфляции в стране 11,94 процента. Отставание от общего роста цен было зафиксировано после двух лет резкого роста рынка.