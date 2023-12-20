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05:56, 20 декабря 2023Россия

Депутат призвал ограничить использование бенгальских огней

Депутат Госдумы Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней

Фото: Alexander Wilf / Russian Look / Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней, а также запретить их продажу детям. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Опасность бенгальских огней не ограничивается возможностью ожога или пожара. Вред наносят продукты горения. Они попадают в органы», — подчеркнул он.

По словам Гаврилова, «за один раз острого отравления от этих токсичных веществ человек может и не получить, но тяжелые металлы, имеют свойство накапливаться в организме».

Депутат предложил не продавать пиротехнику детям и запретить использовать подобные изделия «дома, на лоджии и вблизи жилых домов».

При этом политик отметил, что без этих искрящихся огней трудно представить Новый год, но в составе пиротехнической смеси бенгальских огней содержится целый коктейль токсичных веществ, которые негативно влияют на весь организм в целом.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова рассказала, что фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи второго и третьего классов можно запускать только в специально отведенных местах. По ее словам, эти изделия запрещено использовать ближе чем в 20 метрах от жилых домов, людей и деревьев. Над площадкой не должно быть электрических проводов.

В помещении при этом разрешается запускать только пиротехнику первого класса — хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны,

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      Марина Совина
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