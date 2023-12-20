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00:11, 21 декабря 2023Мир

В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины

WP: США не хватает мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Оборонно-промышленному комплексу США не хватит мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post (WP) Макс Бут.

По его словам, обе страны рассчитывают на пополнение запасов из США. Журналист допустил, что Конгресс может одобрить выделение необходимой поддержки. «Американская оборонная промышленность не сможет произвести достаточное количество боеприпасов», — рассказал обозреватель о проблемах.

Он назвал урок, который Вашингтон должен вынести из двух конфликтов — это создание мощного оборонно-промышленного комплекса.

7 декабря сообщалось, что финансовая помощь Украине со стороны стран Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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      Марина Совина
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