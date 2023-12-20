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14:46, 20 декабря 2023Россия

Путин рассказал о соблюдении законов в 90-е годы

Путин: в 90-е годы были созданы основы государственности

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

В 90-е годы многие законы не исполнялись, при этом были созданы ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин на на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Трансляцию встречи ведет официальный Telegram-канал Кремля.

При этом в указанный период были заложены основы государственности, отметил президент.

Путин также порассуждал о значении основного закона страны — Конституции, принятой в декабре 1993 года. Глава государства заявил, что принятие Конституции имело огромное значение для России.

Ранее о жизни в 90-е годы рассказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он сообщил, что после защиты диссертации получал на преподавательской работе семь долларов. С тех пор России проделала долгий путь, который не должны забывать жители страны, добавил он.

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      Алан Босиков
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