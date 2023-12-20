Порнозвезда рассказала о влиянии религиозной семьи на ее жизнь

Порнозвезда Черри Кисс рассказала о влиянии религиозной семьи на ее жизнь. Подробности она раскрыла в подкасте, выпуск которого доступен на YouTube.

Кисс отметила, что выросла в семье очень религиозных родителей. По словам порноактрисы, отец и брат ее бабушки были священниками. При этом сама звезда порно долгое время не была верующей.

«Но в какой-то момент я подумала: что-то есть в религии. Сейчас вера помогает мне не теряться в вещах, которые я не могу понять», — сказала Кисс.

Ранее модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, рассказала о религиозном воспитании. Джин отметила, что ее семья относится к одной из общин амишей — христианскому религиозному движению.

До этого Джин также раскрыла влияние религиозной семьи на ее жизнь. По словам звезды порно, строгое воспитание помогает ей оставаться приземленной.