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02:08, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала о влиянии религиозной семьи на ее жизнь

Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Порнозвезда Черри Кисс рассказала о влиянии религиозной семьи на ее жизнь. Подробности она раскрыла в подкасте, выпуск которого доступен на YouTube.

Кисс отметила, что выросла в семье очень религиозных родителей. По словам порноактрисы, отец и брат ее бабушки были священниками. При этом сама звезда порно долгое время не была верующей.

«Но в какой-то момент я подумала: что-то есть в религии. Сейчас вера помогает мне не теряться в вещах, которые я не могу понять», — сказала Кисс.

Ранее модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, рассказала о религиозном воспитании. Джин отметила, что ее семья относится к одной из общин амишей — христианскому религиозному движению.

До этого Джин также раскрыла влияние религиозной семьи на ее жизнь. По словам звезды порно, строгое воспитание помогает ей оставаться приземленной.

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      Олег Давыдов
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