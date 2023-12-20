Россиянам перечислили лучшие наряды для встречи Нового года

Стилист Шеди: Новый год лучше встречать в наряде из бархата или атласа

Стилист и автор VK Клипов Мария Шеди перечислила россиянам лучшие наряды для встречи Нового года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь модный эксперт порекомендовала подобрать образ, состоящий из вещей зеленого, золотого или красного цветов. «Зеленый — цвет гармонии, благополучия и перезагрузки, а золотой, по мнению астрологов, принесет удачу в новом году. В то же время красный символизирует энергию, богатство, удачу, любовь и страсть», — уточнила она.

По словам специалистки, для празднования года Зеленого Дракона лучше отдать предпочтение одежде из бархата, шифона, атласа или шелка. Например, можно надеть брючный костюм, стильное платье в цветах года или юбку миди. «Дракон любит смелые и оригинальные идеи. Сделайте акцент на аксессуарах», — добавила собеседница издания.

В заключение Шеди призвала читателей придерживаться трендов текущего сезона: в частности, в последний месяц уверенно набирает обороты стиль «типичной славянки». Среди прочего актуальными остаются предметы гардероба в стиле 1990-х и 2000-х годов.

В ноябре мастер-тренер Илья Франк раскрыл эффективный способ похудеть к Новому году. Специалист рассказал, что избавиться от лишних килограммов к праздничным дням поможет постепенное снижение калорийности в ежедневном рационе. При этом он отметил, что резкие изменения в питании могут привести к истощению и ухудшению самочувствия в целом.