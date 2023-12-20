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14:07, 20 декабря 2023Путешествия

Россиянам предложили туры на любимый курорт богачей за 23 тысячи рублей

АТОР: россиянам предложили туры в ОАЭ за 23 тысячи рублей с человека

Фото: Mike Hook / Sopa Images / Globallookpress.com

Российским туристам предложили отдохнуть на любимом курорте богачей — ОАЭ — за 23 тысячи рублей с человека. Такой тур появился у агентства Anex, обратили внимание специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации экспертов, вторая половина декабря считается наиболее подходящим временем отдыха для туристов с низким бюджетом. Так, путевка на двоих в четырехзвездочный отель в Рас-эль-Хайме будет стоить около 45 тысяч рублей с вылетом 21 декабря. За эту сумму туристы смогут провести в ОАЭ пять ночей.

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Похожее предложение есть с проживанием в отеле в Шардже на семь ночей от 59 тысяч рублей на двоих. А гостиница Ramada Hotel & Suites By Wyndham Ajman в Аджмане предлагает отдых, который включает рождественский гала-ужин 24 декабря. Такой тур обойдется в сумму от 157 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в число стран, где предпочитают отдыхать российские богачи, вошли Мальдивы, ОАЭ и Сейшелы. Также популярностью у туристов, тратящих на отдых от 1,5 миллиона рублей, пользуются курорты Турции.

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      Зарина Дзагоева
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