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20:54, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин поссорился со старшим братом и поджег его

В Пензенской области осудили мужчину на 12 лет за поджог брата во время ссоры

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Пензенский областной суд приговорил к 12 годам колонии особого режима 40-летнего жителя Бессоновского района, который поджег старшего брата во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Судья признал мужчину виновным по пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ. Во время проведения расследования он находился в СИЗО.

По данным следствия, 27 ноября 2022 года, находясь дома в селе Чемодановка, подсудимый распивал алкоголь в компании старшего брата. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант пошел в гараж, слил в бутылку бензин из бензобака мотоцикла и облил им оппонента. После этого он поджег потерпевшего с помощью спичек. Спасти мужчину не удалось.

Ранее 36-летний житель Чувашии поджег во время ссоры свою знакомую.

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      Олеся Мицкевич
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