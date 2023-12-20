Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:14, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин с ножом напал на сожительницу и ее мать и был осужден

В Пермском крае мужчину приговорили к 14 годам за убийство матери сожительницы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Пермском крае суд приговорил 60-летнего местного жителя к 14 годам колонии строго режима за расправу над 81-летней матерью сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, 7 мая во время конфликта осужденный с ножом напал на сожительницу и ее мать. Мужчина ранил женщин. В результате он лишил пенсионерку жизни, а сожительнице удалось выбежать из дома и попросить помощи у соседей. Второй пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе пьяный россиянин случайно ранил из ружья сына. Это случилось в ходе его ссоры с сожительницей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Хакеры атаковали крупный российский банк

      Байден назвал Трампа очевидным мятежником

      Миру предрекли торговый коллапс из-за обстрелов в Красном море

      Эксперт по постельным сценам в кино раскрыла данный Эмме Стоун интимный совет

      Женщина пошла посмотреть на гирлянды и получила фатальный удар током

      Соседов решил начать карьеру певца «назло всем завистникам»

      В США назвали проблему самого совершенного самолета ВВС

      Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры с видом на Кремль

      Россиянин поссорился со старшим братом и поджег его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости