Россиянин с ножом напал на сожительницу и ее мать и был осужден

В Пермском крае мужчину приговорили к 14 годам за убийство матери сожительницы

В Пермском крае суд приговорил 60-летнего местного жителя к 14 годам колонии строго режима за расправу над 81-летней матерью сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, 7 мая во время конфликта осужденный с ножом напал на сожительницу и ее мать. Мужчина ранил женщин. В результате он лишил пенсионерку жизни, а сожительнице удалось выбежать из дома и попросить помощи у соседей. Второй пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе пьяный россиянин случайно ранил из ружья сына. Это случилось в ходе его ссоры с сожительницей.

