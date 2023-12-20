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20:32, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин заколол пытавшегося остановить его от расправы над другом мужчину

В Саратовской области россиянин получил срок за заколотого мужчину

Фото: Kyle Johnson / Unsplash

В Саратовской области к 11 годам строгого режима приговорили россиянина за покушение и убийство. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь на 18 июня 2023 года обвиняемый находился в гостях в квартире в городе Балаково, где у него произошел конфликт с одним из мужчин. В какой-то момент он выхватил нож и принялся наносить им удары по телу соперника. Эти действия пытался пресечь очевидец преступления, но в итоге обвиняемый нанес ему несколько колотых ударов, от которых тот впоследствии скончался.

В октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего российского уголовника, заколовшего вилкой мужчину.

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      Владимир Седов
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