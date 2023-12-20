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12:47, 20 декабря 2023Россия

Россиянка на внедорожнике сбила двух детей и влетела в автобус

В Иванове женщина на внедорожнике сбила двух детей и влетела в автобус

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Иванове женщина за рулем внедорожника сбила двух детей и влетела в автобус. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по российскому региону в Telegram-канале.

Все произошло на пересечении улиц Текстильщиков и Пучежской. Россиянка наехала на мальчиков 10 и 15 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«После этого женщина-водитель потеряла управление автомашиной и совершила столкновение с автобусом второго маршрута», — добавили в полиции.

По данным ведомства, пострадавших в автобусе нет. Двоих ребят начали осматривать медики.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы водитель за рулем Lexus сбил двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Сведений о состоянии пострадавших тогда не поступало.

До этого в Москве автомобиль такси врезался в стоявшую в тоннеле машину и сбил двух человек.

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      Анна Щербакова
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