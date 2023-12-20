Россиянка придушила семимесячного ребенка подушкой и попала на видео

Жительница Волгограда придушила ребенка подушкой и попала на видео

Жительница Волгограда снимала на видео издевательства над семимесячным ребенком. Одну из сделанных ей видеозаписей опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах россиянка пытается придушить ребенка, положив ему на голову подушку. «****, на», — говорит она и бьет ребенка подушкой.

По данным канала, видео сняла сама мать ребенка. Ролики она якобы отправляла мужчине, находящемуся в зоне боевых действий. Является ли он отцом ребенка, в сообщении не указано. Mash утверждает, что девушка оказывала эскорт-услуги и что среди ее клиентов был рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

После публикации записей ребенка забрали в детский дом.

Ранее похожий случай произошел в Южно-Сахалинске, где горожанка на камеру издевалась над шестилетним сыном с аутизмом. Мать избивала ребенка в отместку отцу.