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07:49, 20 декабря 2023Россия

Более 170 паспортов вручили эвакуированным из сектора Газа россиянам

МВД: 170 эвакуированным из сектора Газа выдали российские паспорта

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Более 170 эвакуированным из зоны боевых действий в секторе Газа россиянам выдали российские паспорта. Об этом сообщили в управлении МВД России по вопросам миграции, передает ТАСС.

«В отношении 50 человек проводятся мероприятия по установлению личности, решаются вопросы по процедуре консульской легализации в России документов, выданных в Палестине. По завершении указанных действий этим гражданам также будут оформлены паспорта», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что организованная перевозка тех, кто просил об эвакуации из Газы, завершена. Сейчас работу по урегулированию правового положения беженцев продолжают подразделения по вопросам миграции.

По информации МЧС, из Газы через Египет в Россию прибыли больше тысячи человек, в том числе 470 детей. Всего российские спасатели, по последним данным, помогли 1124 людям, оказавшимся в зоне палестино-израильского конфликта

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      Анастасия Шейкина
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