Сенаторы США не смогли согласовать сделку для помощи Украине

Чак Шумер: Сенату США не удалось согласовать сделку для военной помощи Украине

Сенату в США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению законодательства о мигрантах и защите американской границы с Мексикой, чтобы выделить военную помощь Украине. Тема обсуждения оказалась слишком сложной, поэтому работа над этим продолжится в январе, сообщил лидер демократов в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер на брифинге с журналистами, передает РИА Новости.

«Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — объяснил Шумер. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться после новогодних праздников.

Ранее представители республиканцев и демократов в Сенате заявляли о достижении прогресса на переговорах о миграционной реформе в обмен на выделение поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако спустя несколько часов стало ясно, что участники переговоров далеки от сделки.