Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:15, 20 декабря 2023Мир

Сенаторы США не смогли согласовать сделку для помощи Украине

Чак Шумер: Сенату США не удалось согласовать сделку для военной помощи Украине

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Сенату в США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению законодательства о мигрантах и защите американской границы с Мексикой, чтобы выделить военную помощь Украине. Тема обсуждения оказалась слишком сложной, поэтому работа над этим продолжится в январе, сообщил лидер демократов в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер на брифинге с журналистами, передает РИА Новости.

«Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — объяснил Шумер. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться после новогодних праздников.

Ранее представители республиканцев и демократов в Сенате заявляли о достижении прогресса на переговорах о миграционной реформе в обмен на выделение поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако спустя несколько часов стало ясно, что участники переговоров далеки от сделки.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названы возможные сопредседатели избирательного штаба Путина

      Самозанятых пенсионеров предупредили о потере ряда льгот

      Российская писательница обвинила Акунина в плагиате

      В Британии заявили о нарастающих волнениях в рядах ВСУ

      В Харькове произошли взрывы

      Carlsberg передал Украине гумпомощь в виде тысяч банок безалкогольного пива

      Сенаторы США не смогли согласовать сделку для помощи Украине

      В МИД рассказали об ответе России и Белоруссии на агрессию Запада

      Пара с большой разницей в возрасте рассказала о минусах таких отношений

      Порнозвезда рассказала о влиянии религиозной семьи на ее жизнь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости