Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 20 декабря 2023Силовые структуры

СКР возбудил новое дело после избиения участника СВО в Петербурге

После избиения участника СВО в Санкт-Петербурге возбудили новое уголовное дело
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге после избиения участника СВО возбудили новое уголовное дело. Об этом в среду, 20 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, новое дело в отношении двух задержанных возбудили по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Во время избиения подозреваемые выкрикивали фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении потерпевшего, а также унижающие человека по признакам национальности.

18 декабря в Биржевом переулке злоумышленники умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм. После чего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Европа в опасности» В ЕС предупредили о последствиях победы России на Украине

      Кофту с сайта ASOS прозвали самой уродливой вещью на свете

      В Киеве рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг

      Полковника таможенной службы России задержали по делу о крупном мошенничестве

      Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

      Миранчук продолжил дешеветь

      Водители Tesla оказались самыми опасными на дорогах

      Премьер Словакии выступил против членства Украины в НАТО

      Босая москвичка 40 минут простояла снаружи окна на 13-м этаже и попала на видео

      Объяснены основные причины ожирения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости