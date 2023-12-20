СКР возбудил новое дело после избиения участника СВО в Петербурге

После избиения участника СВО в Санкт-Петербурге возбудили новое уголовное дело

В Санкт-Петербурге после избиения участника СВО возбудили новое уголовное дело. Об этом в среду, 20 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, новое дело в отношении двух задержанных возбудили по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Во время избиения подозреваемые выкрикивали фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении потерпевшего, а также унижающие человека по признакам национальности.

18 декабря в Биржевом переулке злоумышленники умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм. После чего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

