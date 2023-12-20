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07:33, 20 декабря 2023Бывший СССР

Смартфон спас российского военного от пули снайпера ВСУ

Смартфон спас российского военного от выстрела снайпера ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский военный спасся от выстрела снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пулю остановил смартфон, лежавший в кармане рядом с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».

Как сообщается, пуля прошла между пластин бронежилета и застряла в гаджете. Солдат получил лишь легкое ранение.

Ранее российский боец, пытаясь спасти раненого товарища из-под обстрела со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО), увернулся от двух гранат, выпущенных с дрона.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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