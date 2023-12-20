Смартфон спас российского военного от пули снайпера ВСУ
Смартфон спас российского военного от выстрела снайпера ВСУСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Российский военный спасся от выстрела снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пулю остановил смартфон, лежавший в кармане рядом с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».
Как сообщается, пуля прошла между пластин бронежилета и застряла в гаджете. Солдат получил лишь легкое ранение.
Ранее российский боец, пытаясь спасти раненого товарища из-под обстрела со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО), увернулся от двух гранат, выпущенных с дрона.
24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.