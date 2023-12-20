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13:45, 20 декабря 2023Силовые структуры

Лидера российской банды приговорили к колонии за разбой на 23 миллиона рублей

Суд в Петербурге дал 11 лет колонии Субботе, виновному в разбое на 23 млн руб.

Кадр: РЕН ТВ

Суд в Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы рецидивиста Якова Субботу, обвиненного в бандитизме и разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом установлено, что обвиняемый не позднее января 2012 года вступил в преступный сговор с Русланом Мельником. Вместе они создали устойчивую вооруженную группу и привлекли соучастников. В составе банды Суббота совершил три вооруженных разбойных нападения, в том числе на магазин ювелирной сети с причинением ущерба более 14,6 миллиона рублей и незаконным удержанием двоих человек, а также на два офиса различных банков с причинением ущерба более 8,7 миллиона рублей и незаконным удержанием шести человек.

Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 209 («Создание банды») и в трех эпизодах по пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ. В зале суда он признал свою вину, но пояснил, что не планировал создавать вооруженную группу. По совокупности приговоров ранее судимый Суббота проведет в колонии особого режима 12 лет.

Ранее суд Петербурга отправил в тюрьму на девять лет и Алексея Трубникова, виновного в совершении разбойных нападений в составе банды.

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      Олеся Мицкевич
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